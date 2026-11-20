В Удмуртии разрешили промысловую охоту на бурых медведей В Удмуртии подписан закон о промысловой охоте на бурых медведей

Москва20 ноя Вести.Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон, который разрешает на территории республики промысловую охоту на бурых медведей. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Закон был принят Госсоветом Удмуртии в конце октября. При его утверждении отмечалось, что ежегодный лимит добычи медведей в рамках любительской и спортивной охоты составляет порядка 280-290 особей, однако почти половина выданных лицензий на отстрел диких зверей остаются неосвоенными. При этом количество медведей с каждым годом возрастает, что может негативно сказаться на деятельности сельского и охотничьего хозяйства.

Согласно данным Минприроды Удмуртии, в республике ежегодно поступает не более 10-15 сообщений о встрече с медведем. В 2026 году случаи нападения медведя на человека или домашних животных не регистрировались.