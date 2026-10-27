В Удмуртии приняли закон о разрешении промысловой охоты на бурого медведя

В Удмуртии разрешили промысловую охоту на бурых медведей В Удмуртии приняли закон о разрешении промысловой охоты на бурого медведя

Москва27 окт Вести.Депутаты Госсовета Удмуртии приняли поправки в закон, разрешающие на территории региона промысловую охоту на бурого медведя. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета региона.

Инициатива связана с необходимостью регулирования численности медведей в Удмуртии. На данный момент в регионе насчитывается более 1380 особей.

Принято решение о необходимости включения бурого медведя в перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты. Такой вид охоты не предусматривает плату за услуги отмечается в сообщении

Любительская и спортивная охота при этом сохраняются.