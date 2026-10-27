Москва27 октВести.Депутаты Госсовета Удмуртии приняли поправки в закон, разрешающие на территории региона промысловую охоту на бурого медведя. Об этом сообщила пресс-служба Государственного Совета региона.
Инициатива связана с необходимостью регулирования численности медведей в Удмуртии. На данный момент в регионе насчитывается более 1380 особей.
Принято решение о необходимости включения бурого медведя в перечень охотничьих ресурсов, в отношении которых допускается осуществление промысловой охоты. Такой вид охоты не предусматривает плату за услугиотмечается в сообщении
Любительская и спортивная охота при этом сохраняются.