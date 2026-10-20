Baza: российские медведи стали чаще появляться в Финляндии и Норвегии

Медведи из России стали чаще заходить в Финляндию и Норвегию Baza: российские медведи стали чаще появляться в Финляндии и Норвегии

Москва20 окт Вести.Бурые медведи из России все чаще пересекают границу с Финляндией и Норвегией в поисках пищи и новых территорий. Об этом сообщает Baza со ссылкой на зоологов и данные наблюдений за животными.

Как отмечается в публикации, в Восточной Финляндии значительно увеличилось количество обращений в полицию из-за появления хищников вблизи населенных пунктов. Если в 2023 году поступило около 45 обращений, в 2025-м число достигло 199, а концу июня 2026 года показатель превысил 400.

Зоолог Михаил Кречмар пояснил, что государственные границы не имеют значения для диких животных. Животные, на которых надели спутниковые и радиоошейники, регулярно перемещаются между странами, иногда удаляясь более чем на 100 километров от места установки оборудования.

Председатель фонда "Мир медведей" Андрей Иванов добавил, что особенно большие расстояния преодолевают молодые самцы. Причина – конкуренция со взрослыми особями за свободные территории.

Ранее жители Подмосковья также стали чаще сообщать о следах медведей возле населенных пунктов. В Минприроды связывали это с увеличением популяции хищников в соседних регионах.