В Прибайкалье этой зимой медведей-шатунов может быть больше обычного

Специалисты прогнозируют увеличение числа медведей-шатунов в Прибайкалье В Прибайкалье этой зимой медведей-шатунов может быть больше обычного

Москва26 ноя Вести.По прогнозам специалистов службы по охране объектов животного мира, этой зимой медведей-шатунов в Прибайкалье может быть больше обычного. По их словам, из-за недостатка кормовой базы не все косолапые вовремя залягут в спячку и в поисках пищи могут выходить к людям, сообщает ГТРК "Иркутск".

Наиболее часто хищников наблюдают в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Тайшетском и Чунском районах.

Среди основных причин — дефицит кормовой базы. Многие животные могут погибнуть от истощения, холода и каннибализма. При этом создается опасность и для человека сказано в публикации

Так, с начала года по номеру 112 и в дежурную часть регионального охотнадзора поступило более 5000 сообщений о встрече с медведями.

В лесах произошло 16 нападений, жертвами которых стали 8 человек.