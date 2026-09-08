Пассажирка пыталась ввезти в Россию шлем времен Первой мировой войны В аэропорту Домодедово у россиянки изъяли шлем времен Первой мировой войны

Москва8 сен Вести.В столичном аэропорту Домодедово нашли в багаже россиянки, прибывшей рейсом из Каира, французскую каску времен Первой мировой войны, культурную ценности изъяли. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, 27-летнюю пассажирку остановили на зеленом коридоре. В ее багаже нашли металлический шлем с латунной пластиной, на которой выгравирована надпись "Soldat de la Grande Guerre 1914-1918". По словам девушки, она купила его в сувенирном магазине в Париже в подарок и не знала о правилах провоза таких предметов через границу.

Экспертиза установила, что изъятый предмет – французская армейская каска Адриана образца 1915 года. Она была создана более 100 лет назад, находилась на вооружении армий ряда стран в период Первой мировой войны и относится к категории культурных ценностей говорится в сообщении

В отношении россиянки возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ей грозит штраф с возможной конфискацией.