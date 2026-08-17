Историк озвучил версии по поводу громкой кражи картин из музея на Сицилии Историк Сафаров озвучил версии по поводу кражи картин из музея на Сицилии

Москва17 авг Вести.Нельзя отвергать версию, что к похищению экспонатов из Регионального музея (MuMe) на Сицилии могут быть причастны сотрудники учреждения. Такое мнение выразил историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров в беседе с ИС "Вести".

Накануне в городе Мессина на северо-востоке Сицилии были украдены четыре работы художника Антонелло да Мессина - три деревянные панели и двусторонняя икона с Мадонной и Христом. По информации дирекции музея, злоумышленникам удалось отключить систему сигнализации и взломать двустороннюю панель, за которой хранилась одна из картин.

Сафаров обратил внимание, что работы мастера эпохи Возрождения хранились в музее в течение пяти веков. Эти произведения искусства пережили разрушительное землетрясение 1908 года на Сицилии, когда монастырь Святого Григория, для которого эти работы были созданы, был разрушен.

По мнению эксперта, шедевры были украдены для сбыта на черном рынке.

Вероятнее всего, речь идет о черном рынке, о заказе от арт-дилеров. Мы хорошо знаем, что на европейском континенте, в США, в других частях мира черный рынок продолжает активно развиваться, и такие дерзкие многомиллионные заказы, касающиеся ренессансных работ, они также поступают... Конечно, в основном черный рынок базируются на работах 19-20 веков, известных именах — они наиболее на слуху, и их работы в большем ассортименте, но тем не менее могут поступить заказы и на старых мастеров предположил Сафаров

Историк не исключил, что в деле могут быть замешаны сотрудники MuMe.

[Заявлять] о том, что на это пошли исключительно музейные работники, также нельзя. Нельзя их и обвинять голословно, но и нельзя это отвергать. Безусловно, истории громких похищений картин в течение 20 века и уже за четверть века 21-го показывают, что музейщики зачастую являются соучастниками такого рода преступлений… Хотя музей небольшой, но тем не менее в штате сотрудников вполне могла завестись, что называется, паршивая овца, которая ради своего обогащения может пойти на это отметил он

Между тем на днях СМИ сообщили, что итальянская военная полиция вернула три картины Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса, похищенные в марте из музея Fondazione Magnani Rocca в итальянском Траверсетоло.