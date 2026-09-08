Обокравшие музей Ренуара на юге Франции при побеге выронили две картины Nice-Matin: после ограбления музея Ренуара воры потеряли две картины

Москва8 сен Вести.Грабители, похитившие картины из музея французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара (1841-1919) в коммуне Кань-сюр-Мер на юге Франции, при побеге выронили два произведения искусства, они были возвращены. Об этом сообщила газета Nice-Matin со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что картины удалось обнаружить в парке при музее. Одной из них оказалась "Мадам Колонна Романо" кисти Ренуара, написанная в 1910 году.

Ранее сообщалось, что были украдены четыре картины. Их похитили неизвестные, проникшие в музей утром 8 сентября. На записях с камер наблюдения видно, как двое злоумышленников вырезали картины из рам.