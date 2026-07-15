Двух россиян могут депортировать за чтение Библии в соборе Святой Софии

Турция решает вопрос о депортации россиян, читавших Библию в Айя-Софии Двух россиян могут депортировать за чтение Библии в соборе Святой Софии

Москва15 июл Вести.Задержанные за чтение Библии в стамбульском соборе Святой Софии (Айя-София) двое россиян находятся в депортационном центре. Турецкие власти решают вопрос об их депортации, пояснили ТАСС в генконсульстве России в Стамбуле.

Пара россиян, приехавшая в Турцию на отдых, была доставлена из мечети Айя-София в полицейский участок в районе Фатих. Их подозревают в разжигании ненависти или вражды среди населения или унижение отдельных групп населения по статье 216 Уголовного кодекса Турции.

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Сотрудники российского диппредставительства поддерживают постоянную связь с адвокатом задержанной супружеской пары из РФ. В Турции срок административного задержания может составлять до шести месяцев, а иногда и продлеваться еще на полгода.

По одной из версий, супругов задержали после того, как во время экскурсии по одной из главных достопримечательностей города, собору Святой Софии, мужчина достал Библию и начал ее читать. После этого сотрудники Айя-Софии окружили россиян и вывели их из здания. Россиянам не разрешили вернуться в отель, а отправили в полицию для составления протокола.

В полицейском участке сотрудников, говорящих на русском языке, не было. У россиян забрали по описи вещи, сняли отпечатки пальцев и забрали брючный ремень и шнурки.

Собор Святой Софии (Айя-София) в Константинополе (Стамбуле) был построен в VI веке. В XV веке после захвата Константинополя османами храм был превращен в мечеть. С 1935 по 2020 годы здание находилось в статусе музея. Сейчас Айя-София вновь стала действующей мечетью. При этом верхняя галерея по-прежнему остается музейной частью и доступна туристам.

В ноябре 2024 года суд депортировал россиянина, сфотографировавшего в Стамбуле местных жителей в транспорте. На фото попала женщина с закрытыми глазами. Она написала на туриста заявление в полицию. Его действия были квалифицированы как нарушение тайны личной жизни.