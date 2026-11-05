Москва5 нояВести.Московский городской суд отказал главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину в удовлетворении жалобы на решение по гражданскому иску к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на соответствующие документы.
Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворенияприводит издание решение инстанции
Бородин требовал у артистки 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как та дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ).
Заявитель указывал, что Пугачева позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес, а также негативно отозвалась о проведении СВО.
В июне 2026 года Пресненский районный суд города Москвы отказал Бородину в удовлетворении иска.