Суд не удовлетворил жалобу главы ФПБК Бородина на решение по иску к Пугачевой

Мосгорсуд подтвердил отказ главе ФПБК Бородину о взыскании 5 млн с Пугачевой Суд не удовлетворил жалобу главы ФПБК Бородина на решение по иску к Пугачевой

Москва5 ноя Вести.Московский городской суд отказал главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину в удовлетворении жалобы на решение по гражданскому иску к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на соответствующие документы.

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения приводит издание решение инстанции

Бородин требовал у артистки 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как та дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ).

Заявитель указывал, что Пугачева позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес, а также негативно отозвалась о проведении СВО.

В июне 2026 года Пресненский районный суд города Москвы отказал Бородину в удовлетворении иска.