Против якобы не пустившего Лерчек к врачу следователя не стали заводить дело

В действиях якобы не пустившего Лерчек к врачу следователя не выявили нарушений Против якобы не пустившего Лерчек к врачу следователя не стали заводить дело

Москва18 окт Вести.На следователя МВД, который якобы отказался отпускать Валерию Чекалину (Лерчек) к онкологу во время домашнего ареста, не стали заводить уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Органы следствия и сотрудники надзорного ведомства после неоднократных продлений сроков проверки не усмотрели противоправных деяний в действиях следователя МВД по уголовному делу Чекалиной отмечается в сообщении

В связи с этим было вынесено решение отказать в возбуждении дела о халатности, превышении или злоупотреблении должностными полномочиями в отношении следователя.

Источник агентства уточнил, что правоохранители не смогли установить причинно-следственную связь и нарушения, на которые блогер и ее адвокаты ссылались в жалобах.

Ранее стало известно, что Валерия Чекалина получила условный срок по делу о незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей.