Суд в США отклонил жалобу Нетребко по делу о клевете против Метрополитен-оперы

Американский суд отклонил иск Анны Нетребко о клевете Суд в США отклонил жалобу Нетребко по делу о клевете против Метрополитен-оперы

Москва8 сен Вести.Окружной суд США отклонил дополнительную жалобу оперной певицы Анны Нетребко по делу о клевете против Метрополитен-оперы, говорится в судебных документах.

В них также значится, что у певицы не вышло доказать наличие какого-либо "злого умысла" со стороны генерального директора театра Питера Гелба.

По мнению судьи, публичная критика в адрес Нетребко со стороны главы театра звучала ещё до начала разбирательств, а значит и не являлась ответной реакцией на иск. Однако суд оставил за оперной певицей право подать ходатайство о том, чтобы изменить дополнительную жалобу.

Юридические претензии Нетребко касаются публичной кампании, которую, по ее словам, Гелб устроил после подачи иска. В том числе он пытался отговорить другие театры от работы с ней. Истоки конфликта стоят в 2022 году. По ее версии, руководство театра потребовало от певицы публично осудить президента России Владимира Путина. Именно тогда театр в одностороннем порядке аннулировал все выступления артистки.

Ранее супруга главы киевского режима Елена Зеленская осудила выступление Анны Нетребко в Британии.