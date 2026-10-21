Москва21 октВести.Старший сын президента США Дональд Трамп-младший в частных разговорах и беседах с отцом высказывается против войны с Ираном. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники.
Как нам рассказали два человека, непосредственно общавшиеся с президентом по поводу конфликта, Трамп-младший неоднократно высказывал свое несогласие с продолжающейся войной в Иране в частных разговорахпишет журнал
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в короткие сроки завершить конфликт с Тегераном, потому что Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия.