Трамп заявил о "полунейтралитете" арабских союзников США в конфликте с Ираном Трамп назвал полунейтральной позицию союзников США на Ближнем Востоке

Москва21 авг Вести.Некоторые ближневосточные союзники США на фоне конфликта с Ираном заняли "полунейтральную позицию", что стало ошибкой, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире радиостанции 77 WABC.

Когда это (бомбардировки США – прим. ред​​​.) началось, неожиданно для всех они (Иран – прим. ред​​​.) начали наносить удары ракетами по своего рода полунейтральным странам. Они били по Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Кувейту, Бахрейну заявил Трамп в интервью Майклу Коэну

Арабские союзники США ошибочно полагали, что смогут избежать вовлеченности в конфликт между Вашингтоном и Тегераном. В итоге им нанесен ущерб, отметил Трамп.

В Тегеране неоднократно отмечали, что целями иранских атак являются исключительно военные базы США на Ближнем Востоке.

Трамп объявил 19 августа о начале масштабной "экономической войны и изоляции" Ирана и предупредил, что страны, финансовые институты, компании, аэропорты или госструктуры которых поддержат Тегеран, столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи расценил эту операцию как отвлекающий маневр, призванный скрыть внутренний кризис в самих США. Такие действия лишь усугубят проблемы Вашингтона, подчеркнул Аракчи.