Трамп заявил, что возобновил бы удары по Ирану в случае необходимости

"Я бы сделал это прямо сейчас": Трамп о новых ударах по Ирану Трамп заявил, что возобновил бы удары по Ирану в случае необходимости

Москва13 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью Salem News Channel, что мог бы возобновить удары по Ирану, если бы счел это необходимым.

Если бы я видел, что все идет по-другому, я бы так и сделал. Возможно, я бы сделал это прямо сейчас сказал Трамп

Трамп отметил, что, если до конца его президентского срока в Иране у власти останется нынешний режим, он посчитает это поражением. Однако глава Белого дома подчеркнул, что пока что все идет "очень хорошо".

На вопрос, что произойдет, если Тегеран убьет американского чиновника, Трамп ответил: "Они больше не будут существовать".

Американский лидер не раз высказывал свои мысли относительно Ирана. Перед выборами в Конгресс он заявлял, что возобновит войну с Тегераном, если республиканцы проиграют. Позже свою точку зрения по этому вопросу он поменял.