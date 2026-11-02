Белый дом готовит меры на случай победы демократов на выборах, пишут СМИ Reuters: Белый дом готовит меры в обход Конгресса на случай победы демократов

Москва2 ноя Вести.Белый дом уже в течение нескольких месяцев готовит исполнительные меры в обход американского Конгресса на случай победы демократов на промежуточных выборах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации журналистов, за разработку соответствующих планов ответственны заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, директор административно-бюджетного управления Рассел Воут и аппарат юрисконсульта Белого дома Уилла Шарфа.

Отмечается, что власти рассматривают возможность введения новых пошлин на критически важные полезные ископаемые и ветряные турбины, ужесточения правил для иностранных студентов и временных работников, а также меры, направленные на снижение стоимости жилья, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может принять в обход законодателей.

Команда Трампа изучает, что президент может сделать в рамках закона, где он может расширить границы своих полномочий и как защитить эти решения в суде говорится в публикации

Агентство также пишет, что юристы Белого дома консультируют чиновников, как правильно реагировать на запросы и расследования Конгресса.

Ранее Трамп заявил, что победители предстоящих 3 ноября выборов в Конгресс станут доминирующей силой в американской политике.