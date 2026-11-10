Трамп оценил ответ Хегсета инициатору импичмента на "отлично с тремя плюсами" Трамп похвалил Хегсета за ответ инициатору импичмента

Москва10 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп похвалил главу Пентагона Пита Хегсета и "поставил" ему оценку "отлично с тремя плюсами" за ответы на обвинения со стороны выдвинувшего резолюцию об импичменте законодателя Томаса Мэсси.

На пресс-конференции в Пентагоне Хегсет охарактеризовал попытку добиться его импичмента как политический спектакль, фарс и трюк. По его словам, инициативу продвигает "один недовольный и потерпевший поражение конгрессмен".

Пит Хегсет заслуживает оценки "отлично с тремя плюсами" за свою защиту от недовольного, разгневанного, потерпевшего поражение бывшего конгрессмена Томаса Мэсси, полного неудачника! написал Трамп в соцести Truth Social

Днем ранее член Палаты представителей, республиканец Томас Мэсси в официально внес резолюцию об импичменте Хегсета. В качестве обвинений он указал превышение должностных полномочий и ведение военных операций в Иране, Йемене и Венесуэле без одобрения Конгресса.