Вэнс считает, что в США недовольны Хегсетом, так как тот бросил вызов бюрократии

"Дело не в Иране": Вэнс высказал мнение о причинах претензий к Хегсету Вэнс считает, что в США недовольны Хегсетом, так как тот бросил вызов бюрократии

Москва10 ноя Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что причины претензий Конгресса США к главе Пентагона Питу Хегсету на самом деле связаны с борьбой главы оборонного ведомства с бюрократией. Свою позицию Вэнс выразил в соцсети X.

Дело не в Иране, дело в том, что Пит бросил вызов бюрократии в Пентагоне сказано в посте

Вэнс полагает, что вопрос о правонарушениях со стороны Хегсета является абсурдным, а сама процедура импичмента стала "нелепым шоу, подменяющим реальное законодательство". По мнению вице-президента США, ирония в том, что наибольшее раздражение у Конгресса вызывают действия Хегсета, совершая которые тот был "наиболее прав", включая передислокацию военных США из Европы и реорганизацию генеральского корпуса.

9 ноября член палаты представителей, республиканец Томас Мэсси официально внес резолюцию об импичменте Хегсета, обвинив его в превышении полномочий, в том числе в ведении военных операций в Иране, Йемене и Венесуэле без одобрения конгресса​​​. 10 ноября Хегсет обвинил инициаторов импичмента в саботаже. Американский лидер Дональд Трамп поддержал его, назвав конгрессмена Мэсси "неудачником".