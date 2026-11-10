Богданов допустил, что Трамп может переключить негатив из-за Ирана на Хегсета

Трамп может переключить негатив по поводу иранской войны на Хегсета Богданов допустил, что Трамп может переключить негатив из-за Ирана на Хегсета

Москва10 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп может переключить негативное отношение американцев к иранской войне на главу Пентагона Пита Хегсета. Такое мнение выразил журналист Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

На фоне попыток конгрессменов инициировать процедуру импичмента министра войны Трамп всеми силами дает понять, что он не будет сдавать членов своей команды, тем более таких ярких и дерзких как Хегсет, отметил журналист.

Но Трамп все-таки политик. Он человек гибкий, часто циничный, и если возникнет необходимость переключить, например, негатив об иранской войне на кого-то, то лучшей кандидатуры, чем Хегсет, все равно не представить. В конце концов, Трампу не привыкать менять людей во главе Пентагона. На первом сроке двое или трое сменились сказал Богданов

По его словам, Хегсету могут предложить место сенатора от штата Теннесси.

Ранее Трамп заявил, что продолжит поддерживать главу Пентагона Пита Хегсета, несмотря на внесенную в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте министра.