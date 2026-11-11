Москва11 нояВести.Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, сообщает РИА Новости.
В частности, 211 законодателей поддержали отправку резолюции об импичменте в юридический комитет Палаты представителей. Такое решение блокирует возможность рассмотрения резолюции.
При этом 204 законодателя требовали отклонить процедурное предложение и сразу вынести вопрос об импичменте на прямое голосование.
Конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси внес 9 ноября резолюцию об импичменте Хегсета.
Главные претензии законодателей к Хегсету относятся к военной операции США против Ирана, которая якобы проведена в нарушение Конституции США без прямого одобрения Конгресса.
Доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что в случае импичмента Хегсета не за горами и отставка Трампа.