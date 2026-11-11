Москва11 ноя Вести.



Палата представителей Конгресса США проголосовала за процедурную резолюцию (motion to refer) с последующей отправкой статей импичмента министру обороны Питу Хегсету в юридический комитет, что фактически блокирует дальнейшее рассмотрение этого вопроса и демонстрирует лояльность большинства конгрессменов президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем Telegram-канале.

Это не только хоронит резолюцию без голосования по существу (Roll Call 317), но и является важным тестом для президента США Дональда Трампа с точки зрения того, сохранят ли республиканцы лояльность к нему после поражения на промежуточных выборах. Ответ «да». 211- за, 204- против. Единственный республиканец, проголосовавший против блокировки — сам автор резолюции Томас Мэсси (Kentucky). Остальные республиканцы поддержали руководство партии и Белый дом сообщил Богданов

Он напомнил, что 9 ноября республиканец Томас Мэсси внес привилегированную резолюцию с восемью статьями импичмента (в основном из-за войны с Ираном без одобрения Конгресса, а также ударов по судам в Карибском море, операций в Йемене и связанных с Венесуэлой действий). Демократы в целом поддерживают инициативу (Хакем Джеффрис заявил, что он "твердо за").

Республиканцы контролируют Палату до 3 января. Даже если бы резолюция прошла, в Сенате для отстранения нужны две трети голосов — это крайне маловероятно. Сам Хегсет назвал попытку «фарсом» и «политическим спектаклем», Трамп его публично защитил. То есть пока (до демократического большинства) отбились резюмировал Богданов

Ранее сообщалось, что член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета, обвинив его в должностных преступлениях и превышении служебных полномочий.