Москва12 ноя Вести.Внутри Демократической партии в Палате представителей США произошел конфликт между однопартийцами на фоне неудачной отставки главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Глава Пентагона Пит Хегсет избежал импичмента. Демократы обвиняют друг друга в том, как это произошло говорится в публикации

Как уточняет издание, 11 конгрессменов-демократов пропустили ключевое голосование об импичменте Хегсета. Законодатели объяснили свое отсутствие "пробками, неотложными медицинскими процедурами и личными обстоятельствами".

После этого Палата представителей США заблокировала попытку начать процедуру отставки главы Пентагона. Во время голосования 211 законодателей поддержали отправку резолюции в юридический комитет нижней палаты Конгресса, что фактически блокирует ее рассмотрение. Позже президент Соединенных Штатов Америки призвал “остановить демократов” и отметил, что они "продолжают использовать в качестве оружия и эксплуатировать Штаты".