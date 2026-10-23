МАГАТЭ готово содействовать восстановлению подстанции недалеко от ЗАЭС МАГАТЭ готово содействовать восстановлению ЛЭП "Днепровская" в Запорожье

Москва23 окт Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что готово содействовать восстановлению электроподстанции и линии электропередач "Днепровская", сообщает РИА Новости. Эта ЛЭП ведет электричество к Запорожской АЭС.

МАГАТЭ готово содействовать проведению ремонтных работ и уже приступило к взаимодействию с обеими сторонами для изучения возможных вариантов восстановления подстанции "Днепровская" говорится в сообщении

На этой неделе Россия и Украина подтвердили обнаружение новых серьезных повреждений линии в нескольких километрах от Запорожской атомной электростанции.