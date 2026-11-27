Ульянов отметил роль МАГАТЭ в восстановлении энергоснабжения ЗАЭС Ульянов: МАГАТЭ играет важную роль в восстановлении энергоснабжения ЗАЭС

Москва27 ноя Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) играет важную роль в создании условий для восстановления энергоснабжения на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.

МАГАТЭ играет важную и позитивную роль в создании условий для восстановления электроснабжения на ЗАЭС отметил Ульянов

На ЗАЭС состоялась очередная ротация экспертов МАГАТЭ, к работе приступили четыре специалиста 37-й группы агентства, которые наблюдают за состоянием эксплуатационной безопасности станции.

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение 25 ноября, идут работы по восстановлению.

Между тем ЗАЭС, оставшаяся без внешнего энергоснабжения, находится в безопасном и устойчивом состоянии.