Москва20 нояВести.Очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии состоялась на Запорожской АЭС. Об этом сообщили на станции.
Отмечается, что к работе приступили четыре специалиста 37-й группы МАГАТЭ, которые будут наблюдать за состоянием эксплуатационной безопасности станции.
На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав Росатома, прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергиисообщается в канале ЗАЭС в MAX
Уточняется также, что безопасность ротации обеспечивали военнослужащие Министерства обороны РФ, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии не может возлагать ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции на одну из сторон украинского конфликта из-за наличия технического мандата организации.