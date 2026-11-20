Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС с помощью российских военнослужащих

На ЗАЭС прошла очередная ротация экспертов МАГАТЭ Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС с помощью российских военнослужащих

Москва20 ноя Вести.Очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии состоялась на Запорожской АЭС. Об этом сообщили на станции.

Отмечается, что к работе приступили четыре специалиста 37-й группы МАГАТЭ, которые будут наблюдать за состоянием эксплуатационной безопасности станции.

На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав Росатома, прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии сообщается в канале ЗАЭС в MAX

Уточняется также, что безопасность ротации обеспечивали военнослужащие Министерства обороны РФ, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии не может возлагать ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции на одну из сторон украинского конфликта из-за наличия технического мандата организации.