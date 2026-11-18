Гросси объяснил отказ МАГАТЭ обвинять ВСУ в ударах по Запорожской АЭС Гросси связал отказ МАГАТЭ обвинять ВСУ в ударах по ЗАЭС с техническим мандатом

Москва18 ноя Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может возлагать ответственность за удары по Запорожской атомной электростанции на одну из сторон украинского конфликта из-за наличия технического мандата организации. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, существуют политические и технические соображения соответствующей политики агентства.

Я начну с технических. Речь идет о том, что мы не политические аналитики, которые могут высказывать свое мнение. Мы - международный корпус наблюдателей. Когда мы высказываемся о чем-либо, мы должны обладать независимой возможностью проверить эти обстоятельства сказал Гросси

Он объяснил, что роль МАГАТЭ заключается в том, чтобы оперативно предоставлять мировой общественности информацию о технических инцидентах и атаках, "даже тех из них, которые агентство не может верифицировать".

9 ноября глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что в течение двух недель четыре сотрудника Запорожской АЭС погибли в результате ударов украинских боевиков, всего с апреля 2026 года погибли 14 работников станции. Он подчеркнул, что киевский режим приступил к ликвидации главной системы ядерной безопасности станции - ее персонала.