Москва4 октВести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, почему организация в своих докладах уклоняется от признания вины киевского режима в безрассудных атаках на ЗАЭС. По его словам, таким образом агентство сохраняет беспристрастность.
Гросси ответил на вопрос РИА Новости о призывах России публично называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС.
Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастностьсказал Гросси
Подобные требования, как заметил гендиректор МАГАТЭ, звучат не только со стороны Москвы, но порой и от западных стран.
Гросси признал, что такая позиция агентства может вызывать недовольство сторон. При этом он подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на своей технической миссии.