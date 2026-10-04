Гросси: МАГАТЭ хочет быть беспристрастной, не называя виновных в атаках на ЗАЭС

Гросси раскрыл, почему МАГАТЭ уклоняется называть Киев виновным в атаках на ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ хочет быть беспристрастной, не называя виновных в атаках на ЗАЭС

Москва4 окт Вести.Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, почему организация в своих докладах уклоняется от признания вины киевского режима в безрассудных атаках на ЗАЭС. По его словам, таким образом агентство сохраняет беспристрастность.

Гросси ответил на вопрос РИА Новости о призывах России публично называть виновных в атаках на Запорожскую АЭС​​​.

Для международной организации принципиально важно сохранять беспристрастность сказал Гросси

Подобные требования, как заметил гендиректор МАГАТЭ, звучат не только со стороны Москвы, но порой и от западных стран.

Гросси признал, что такая позиция агентства может вызывать недовольство сторон. При этом он подчеркнул, что МАГАТЭ намерено сосредоточиться на своей технической миссии.