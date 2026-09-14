Москва14 сен Вести.Работу миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции следует признать целесообразной, поскольку инспекторы публикуют в целом объективные данные о техническом состоянии объекта и ядерной безопасности. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По словам руководителя станции, выпускаемые агентством информационные бюллетени позволяют международной аудитории получать реальное представление о положении дел на предприятии.

В то же время Черничук выразил несогласие с политической линией МАГАТЭ в отношении того, как ведомство описывает источники огневого воздействия на ЗАЭС и город-спутник Энергодар.

Директор подчеркнул, что эксперты организации своими глазами фиксируют удары со стороны Украины, особенно на фоне резкого обострения ситуации минувшей весной.

Руководитель станции отметил, что происходящее не оставляет сомнений в том, кто именно ведет обстрелы, однако в официальных отчетах агентства эта информация по-прежнему не находит прямого отражения.

Ранее генеральный директор российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ должно осудить удар боевиков Вооруженных сил Украины по бензовозам с топливом для ЗАЭС.