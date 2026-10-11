Яшина: переговоры МАГАТЭ с Россией и Украиной имеют практическое значение

В России назвали переговоры МАГАТЭ с Москвой и Киевом значимыми Яшина: переговоры МАГАТЭ с Россией и Украиной имеют практическое значение

Москва11 окт Вести.Взаимодействие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Россией и Украиной для установления локального временного прекращения огня имеет практическое значение. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

Она уточнила, что речь идет об установлении режима тишины для ремонта электротехнического оборудования ЗАЭС.

Для проведения ремонтных работ необходимо обеспечить безопасные условия. Поэтому взаимодействие МАГАТЭ с российской и украинской сторонами по вопросу локального прекращения огня имеет практическое значение сказала Яшина

Она напомнила, что поврежденное электрооборудование, которое расположено рядом с Запорожской ТЭС, передает электроэнергию от "Ферросплавной-1" на ЗАЭС. Его ремонт снизит риски повторных отключений внешнего энергоснабжения.

Ранее стало известно, что Запорожской АЭС удается организовывать лишь разовые поставки дизельного топлива для аварийных генераторов. Из-за атак вооруженных сил Украины на дороги и грузовики около станции постоянное снабжение отсутствует.