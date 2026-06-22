Лихачев сообщил о завершении ремонта ЛЭП "Днепровская" у Запорожской АЭС Лихачев: закончен ремонт на ЛЭП "Днепровская", снабжающей Запорожскую АЭС

Москва22 июн Вести.Ремонт линии электропередачи (ЛЭП) "Днепровская" завершился минувшей ночью, ее могут подключить к снабжению Запорожской АЭС в ближайшие часы, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Для ремонта ЛЭП под эгидой МАГАТЭ с 5 июня действовал режим тишины, но были и провокации.

…Удалось закончить работы на второй линии электроснабжения, на линии "Днепровская". И я надеюсь, что в ближайшие часы произойдет подключение еще одной постоянно действующей линии электропередачи для снабжения станции отметил Лихачев, его слова приводит ТАСС

Он подчеркнул, что завершение ремонта ЛЭП укрепит безопасность станции.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук подчеркивал, что безопасность Запорожской АЭС обеспечена в полном объеме, станция не несет угрозы ни населению, ни окружающей среде с точки зрения радиационной опасности.