Кулеба заявил о падении интереса к поддержке Украины даже среди демократов в США

Кулеба заявил о падении интереса к поддержке Украины в обеих партиях США Кулеба заявил о падении интереса к поддержке Украины даже среди демократов в США

Москва31 окт Вести.Кулеба заявил о падении интереса к поддержке Украины в обеих партиях США. Такую точку зрения выразил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба для украинского издания.

Внутри Республиканской и Демократической партий США усиливаются группы, не считающие помощь Киеву приоритетной задачей, сообщил Кулеба. Экс-глава дипведомства отметил, что в прошлом Киев и европейские партнеры недооценили рост движения MAGA, которое впоследствии заняло доминирующее положение среди республиканцев.

По оценке Кулебы, схожая динамика сейчас разворачивается и в Демократической партии за счет усиления левого крыла. Дипломат напомнил об эпизоде времен администрации Джо Байдена, когда конгрессмены-демократы левых взглядов призывали свернуть помощь Киеву и отозвали инициативу лишь под давлением Белого дома.

Кулеба подчеркнул, что с тех пор эти политики укрепили влияние и по-прежнему не разделяют проукраинский курс.

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