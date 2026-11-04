Ирану не стоит надеяться на легкие переговоры с демократами, считает эксперт Эксперт Ибрагимов: Ирану не стоит надеяться на легкие переговоры с демократами

Москва4 ноя Вести.Ирану не стоит рассчитывать, что с демократами будет легче договориться: именно Демократическая партия США была одним из архитекторов санкционного давления на Тегеран. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Фархад Ибрагимов.

Если в Иране считают, что с демократами будет легче договариваться, то пусть не рассчитывают. Я напомню, что при Демократической партии тот же самый [44-й президент США Барак] Обама и [42-й президент США Билл] Клинтон были одними из архитекторов принуждения Ирана к некоему миру и вводили огромное количество санкций – именно как раз-таки Демократическая партия заявил Ибрагимов

Ранее сообщалось, что по итогам промежуточных выборов в США демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса.

2 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном, поскольку иранская сторона стремится к этому.