Эксперт Пятибратов: Трамп снова возьмется за Иран после выборов в Конгресс США

Политолог объяснил, почему Трамп после выборов снова начнет эскалацию с Ираном Эксперт Пятибратов: Трамп снова возьмется за Иран после выборов в Конгресс США

Москва5 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс вновь вернется к иранскому вопросу, так как многие задачи для него остались не решены. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

Высокие цены на дизель сохраняются из-за неразрешенности ближневосточного кризиса, что приводит к повышению инфляции в Соединенных Штатах. Подобное развитие событий – это не то, что нужно американскому лидеру, отметил эксперт.

Ожидаю, что после промежуточных выборов он возьмется за Иран снова, потому что пока эта задача и история не разрешены, будут оставаться высокие цены на нефть, вместе с ней высокие цены на дизель, а это в результате ведет на инфляцию в США, которая растет. Это не то, что нужно Дональду Трампу и Америке в целом. Поэтому, вероятно, Трамп попытается эту ситуацию разрешить, и я не думаю, что дипломатическим путем сказал Пятибратов

Ранее сообщалось, что разногласия относительно иранского вопроса среди американской администрации усилились после промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп заявлял, что конфликт с Исламской Республикой может завершиться в любой момент, когда он этого захочет.