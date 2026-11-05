Политолог Светов: Трамп постарается завершить войну с Ираном в течение 2027 года

Эксперт предположил, когда США могут закончить войну с Ираном Политолог Светов: Трамп постарается завершить войну с Ираном в течение 2027 года

Москва5 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп постарается завершить конфликт с Ираном в течение 2027 года. Такое предположение в беседе с NEWS.ru сделал политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, сейчас американский лидер пойдет на эскалацию конфликта с Тегераном, чтобы в личностном плане компенсировать поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

Вашингтон начнет бомбить Тегеран. Трамп будет давить, ему надо как-то изменить политическую ситуацию. И я думаю, что он постарается разобраться с этим конфликтом в течение следующего года. Иран пойдет в каких-то вопросах навстречу сказал Светов

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в американской администрации усилились разногласия по дальнейшим действиям в отношении Ирана после промежуточных выборов. По информации журналистов, некоторые чиновники убеждают Трампа нанести новые удары по Исламской Республике, другие выступают за сворачивание военной операции.