Карасин предположил, когда завершится конфликт США с Ираном Карасин: конфликт вокруг Ирана может закончится в 2026 году

Москва3 авг Вести.Конфликт между Вашингтоном и Тегераном может завершиться до конца 2026 года или в начале 2027 года, потому что страны Ближнего Востока испытывают серьезный дискомфорт из‑за продолжающегося противостояния. Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор усомнился в том, что противостояние может затянуться еще на несколько лет.

Я думаю, что либо до конца года, либо где-то в начале следующего этот конфликт должен быть решен по логике развития событий, потому что жить в такой обстановке ни странам Ближнего Востока, ни тем более Ирану не комфортно сказал Карасин

Ранее представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Исламской Республики Хасан Гашгави заявил, что для Ирана единственным приемлемым вариантом урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива остается тот, который был выдвинут самой исламской республикой. Речь идет о предложении, закрепленном в меморандуме о взаимопонимании, который был подписан США и Ираном. Тегеран согласился разрешить судоходство в проливе по обозначенному им маршруту.