Москва1 мая Вести.Иран выйдет из конфликта с США и Израилем доминирующим государством Персидского залива. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" востоковед, доцент кафедры культурологии и теологии МПГУ Олег Макаренко.

По его словам, страны региона заинтересованы в скорейшем завершении конфликта.

Для стран Залива эта ситуация, которая сейчас находится в замороженном состоянии, абсолютно неинтересна. Им надо закончить конфликт. Ведь корабли находятся в гаванях, и они не могут торговать, они не получают денежных средств от слова "совсем". Получается ситуация, при которой Ормуз закрыт. Американцы говорят: "Может проходить тот, кто не платит Ирану". Иран говорит: "Вы можете проходить, когда заплатите". Ситуация, при которой страны Залива теряют денежные средства. Им необходимо завершение конфликта и в принципе подписание договора, любого договора. Но здесь очень интересно. При этом договоре получается, что Иран является не просто победителем - он вышел из ситуации абсолютно доминирующим государством Персидского залива, который может по своему собственному усмотрению пропускать, с одной стороны, суда, потому что он договорился с Оманом, а с другой стороны у него есть физические, военные силы, которые могут нанести непоправимый урон экономикам Залива объяснил Макаренко

Странам региона после завершения конфликта придется выстраивать новые отношения с Ираном, отметил эксперт.

И эти новые отношения с Ираном в рамках внутриарабского поля или внутри Персидского залива надо будет "перерассматривать" после подписания договора [Ирана] с американцами. Сейчас это положение, когда все подвисли, все ждут, чем закончатся переговоры американцев и Ирана, никому не интересно… Поэтому страны Залива оказались в сложной ситуации, при которой американцы не могут ничего сделать, не могут ничего противопоставить Ирану подчеркнул востоковед

Тем временем глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил: Тегеран готов к диалогу с США, если те откажутся от своих чрезмерных требований к Исламской Республике.

Белый дом сообщил Конгрессу США, что считает законченной войну с Ираном.