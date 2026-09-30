Гросси заявил, что МАГАТЭ готово немедленно направить группы в Иран Гросси: МАГАТЭ готово немедленно направить группы в Иран

Москва30 сен Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово незамедлительно направить инспекторов в Иран для полноценного возобновления работы в Исламской Республике, если получит запрос от Тегерана. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он уточнил, что специалисты подготовлены, знают куда направляться и что делать.

Немедленно — если нас попросят, хоть завтра сказал Гросси

Ранее вице-президент Исламской Республики, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что страна отвергает двойные стандарты и продолжит развивать мирные ядерные технологии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие.