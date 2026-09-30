Москва30 сенВести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово незамедлительно направить инспекторов в Иран для полноценного возобновления работы в Исламской Республике, если получит запрос от Тегерана. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Он уточнил, что специалисты подготовлены, знают куда направляться и что делать.
Немедленно — если нас попросят, хоть завтрасказал Гросси
Ранее вице-президент Исламской Республики, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что страна отвергает двойные стандарты и продолжит развивать мирные ядерные технологии.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран никогда не стремился получить ядерное оружие.