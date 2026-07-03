МАГАТЭ: запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана

МАГАТЭ сохраняет оценку о наличии запасов урана в Иране МАГАТЭ: запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана

Москва3 июл Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает считать, что запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана, несмотря на отсутствие возможности проведения инспекций на местах, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

По его словам, общее представление агентства состоит в том, что ядерные материалы не были перемещены, но для окончательного подтверждения этой информации необходимо возобновить инспекции на местах и убедиться в соответствии всех данных.

Глава организации уточнил, что сведения агентства базируются на результатах последней плановой инспекции, проведенной до так называемой "12-дневной войны" прошлым летом. Тогда специалисты МАГАТЭ точно знали местонахождение и количество материала. После конфликта МАГАТЭ отслеживало ситуацию с помощью спутниковых снимков и других средств наблюдения, не зафиксировав существенных перемещений.

Он добавил, что объекты, хотя и получили серьезные повреждения, не демонстрировали признаков крупномасштабного перемещения ядерных запасов.

Ранее сообщалось, что Иран приступил к герметизации мест хранения высокообогащенного урана: тоннели к хранилищам уничтожаются, входы минируются.