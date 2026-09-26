Вице-президент Ирана сообщил о планах по развитию мирного атома Эслами: Иран отвергает двойные стандарты и продолжит развитие мирного атома

Москва26 сен Вести.Иран отвергает двойные стандарты и продолжит развивать мирные ядерные технологии, несмотря на давление на исламскую республику. Об этом в документальном фильме Натальи Соловьевой "Атом. Сделано в России" заявил вице-президент Исламской Республики Иран, президент Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, сообщает ИС "Вести".

По словам Эслами, ни одна страна не смогла достичь высокого уровня прогресса без использования ядерных технологий.

У них [США] есть развитая ядерная технология, у них есть АЭС, у них есть и ядерные исследовательские центры. Но они запрещают нашу технологию, они бомбардируют наши ядерные объекты. Мы отвергаем любые двойные стандарты. Мы будем продолжать свои проекты, о которых договорились. Иранский народ – сильный народ сказал он

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что Иран намерен строить у себя атомные электростанции с участием России.