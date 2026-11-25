Трамп: средства на военную операцию против Ирана выделены до конца января

Трамп заявил о финансировании операции против Ирана до конца января Трамп: средства на военную операцию против Ирана выделены до конца января

Москва25 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что средства на военную операцию против Ирана заложены в бюджете до конца января. Об этом он сообщил в интервью газете New York Post.

До конца января у нас, в общем-то, есть финансирование сказал Трамп

Американский лидер признал, что в январе, когда демократы, победившие на выборах, получат контроль над Конгрессом, его возможности в плане финансирования операции в Иране могут быть ограничены. По словам Трампа, если демократы сократят финансирование операции, они "превратят победу в поражение".

Ранее Трамп заявил, что США, в отличие от Израиля, не стремятся к смене власти в Иране силовым путем.