Москва25 нояВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что средства на военную операцию против Ирана заложены в бюджете до конца января. Об этом он сообщил в интервью газете New York Post.
До конца января у нас, в общем-то, есть финансированиесказал Трамп
Американский лидер признал, что в январе, когда демократы, победившие на выборах, получат контроль над Конгрессом, его возможности в плане финансирования операции в Иране могут быть ограничены. По словам Трампа, если демократы сократят финансирование операции, они "превратят победу в поражение".
Ранее Трамп заявил, что США, в отличие от Израиля, не стремятся к смене власти в Иране силовым путем.