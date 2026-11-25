Трамп заявил, что не стремится к смене режима в Иране Трамп: США не ставят цель сменить власть в Иране силовым путем

Москва25 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к смене правящего в Иране режима. Об этом он рассказал в интервью газете New York Post.

По словам американского лидера, у США, в отличие от Израиля, нет цели сменить власть в Иране силовым путем.

Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не был ни за, ни против смены режима сказал Трамп

22 ноября Трамп заявил, что удары по Ирану могут возобновиться после Нового года. По информации американских СМИ, это произойдет в том случае, если с иранской стороной не будет достигнуто соглашение об окончании конфликта.

Также Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран продолжают контакты, но не напрямую, а через катарских посредников.