Трамп признался, что Ирану в феврале оставалось несколько недель до получения ЯО Трамп: в феврале Ирану оставалось три-четыре недели до получения ядерного оружия

Москва2 окт Вести.В феврале 2026 года Ирану оставалось три-четыре недели до получения ядерного оружия (ЯО). Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Техасе, его слова передает агентство ТАСС.

Во время своей речи он вспоминал начало военной операции против Ирана в феврале.

У нас только что были лучшие [экономические] показатели в истории, но нам придется немного отклониться от курса, поскольку Иран вот-вот [мог] получить ядерное оружие. До этого оставалось три-четыре недели, а может и меньше, и, если у них появится ядерное оружие, вся игра закончится. Мы не можем им этого позволить рассказал американский лидер

Ранее Дональд Трамп заявил, что Иран рассчитывает, что к власти в США вернутся представители Демократической партии, которые позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

Он в очередной раз подчеркнул, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия. При этом, по его словам, дела у иранских властей идут "очень плохо", и в будущем Тегеран решит сдаться.