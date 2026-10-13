Трамп уверен в том, что Китай и Россия не оказывают поддержку Ирану Трамп: Россия и Китай не оказывают поддержку Ирану

Москва13 окт Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Москва и Пекин не оказывают поддержку Ирану.

Соответствующая публикация появилась в соцсети Truth Social.

Я вижу множество комментариев от радикальных левых идиотов и безумцев о том, что Китай и Россия помогают "замечательной" Исламской Республике Иран. Если они и оказывают какую-то помощь, то весьма незначительную, хотя я вообще в это не верю. Им слишком много есть что терять, к тому же мы бы об этом узнали, и узнали бы очень быстро написал Трамп

Ранее американский лидер уже говорил о том, что Россия и Китай не участвуют в американо-иранском конфликте.

Так, по его словам, Вашингтон верит заявлениям председателя КНР Си Цзиньпина и главы РФ Владимира Путина о том, что Москва и Пекин не оказывают Тегерану военную помощь в американо-иранском конфликте. Он отметил, что вовлечение в иранский конфликт плохо кончилось бы для Москвы и Пекина, причем участие в нем не в интересах этих стран.