Трамп: Россия и Китай содействуют урегулированию конфликта между США и Ираном Трамп: Россия и Китай помогают урегулированию конфликта США и Ирана

Москва27 ноя Вести.Россия и Китай содействуют достижению договоренностей о прекращении конфликта между США и Ираном, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

При этом США близки к победе в конфликте с Ираном, отметил Трамп.

Я думаю, обе [страны] хотят, чтобы заключили сделку по Ирану. И я думаю, что они мне помогают в этом отношении подчеркнул Трамп

Президент США рассказал, что Тегеран пока не готов заключить с США соглашение об урегулировании конфликта, которое устраивало бы Вашингтон. При этом иранская сторона стремится заключить сделку, заявил Трамп.