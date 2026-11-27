Москва27 нояВести.США приблизились к победе в конфликте с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с американскими военнослужащими в День благодарения.
Победа уже близко. Честно говоря, она наступает тогда, когда я этого захочуотметил глава Белого дома
Телеканал NBC News передал, что в администрации Трампа обсуждают вопрос о нанесении ударов по руководству Ирана.
Сторонники этой идеи убеждены, что такой шаг позволит Трампу завершить конфликт и усилить давление на Тегеран.