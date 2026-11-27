Трамп: США близки к победе в конфликте с Ираном

Трамп: США приблизились к победе над Ираном Трамп: США близки к победе в конфликте с Ираном

Москва27 ноя Вести.США приблизились к победе в конфликте с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с американскими военнослужащими в День благодарения.

Победа уже близко. Честно говоря, она наступает тогда, когда я этого захочу отметил глава Белого дома

Телеканал NBC News передал, что в администрации Трампа обсуждают вопрос о нанесении ударов по руководству Ирана.

Сторонники этой идеи убеждены, что такой шаг позволит Трампу завершить конфликт и усилить давление на Тегеран.