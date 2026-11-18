РФ ждет, когда Европа вернется к сотрудничеству, заявил Дмитриев Дмитриев: Москва ждет, что переживающая кризис Европа начнет сотрудничать с РФ

Москва18 ноя Вести.Россия ожидает, что переживающая кризис Европа начнет с ней взаимодействовать. Об этом заявил автору ИС "Вести" Евгению Попову глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который находится в Китае на форуме АТЭС.

Все мы видим, что в Европе мощнейший кризис: и миграционный, и социальный, экономический, бьют витрины магазинов, начинаются революции. И мы надеемся, что на каком-то этапе вот европейские коллеги либо поймут, что надо этот процесс остановить и как-то начать взаимодействовать с Россией, в том числе не только по переговорному треку, но экономически покупать российские энергоресурсы, каким-то образом восстанавливать свою экономику сказал Дмитриев

Он пояснил, что в противном случае Европа придет к тотальному краху и в регионе воцарится хаос.

Это очевидно любому независимому наблюдателю, особенно тем, которые не читают абсолютно странные европейские газеты. Поэтому здесь, кстати, Соединенные Штаты также видят вот этот вот кризис миграционный, экономический, социальный в Европе. Поэтому Европа фактически имеет последний шанс постараться как-то выжить в этом мире, и посмотрим, насколько они его возьмут пояснил Дмитриев

Ранее глава РФПИ заявлял, что Европа нуждается в российских дешевых и качественных энергоресурсах. По его мнению региону не выжить без поддержки со стороны России.