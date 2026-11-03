Москва3 ноя Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) представляет интересы немецкого народа, а медиакомпания Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) выражает мнение бюрократии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

АдГ не является ультраправой партией, это голос немецкого народа. Deutsche Welle придерживается крайне левых взглядов, это голос немецкой бюрократии отметил Дмитриев

Агентство DPA сообщило, что представители внешнеполитического крыла фракции АдГ в бундестаге призвали полностью остановить военную и финансовую поддержку Киева, а также нормализовать отношения с Москвой.