Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир: экономика ФРГ опиралась на дешевый газ из РФ

Немецкий политик признал, что газ из РФ был одним из столпов благополучия ФРГ Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир: экономика ФРГ опиралась на дешевый газ из РФ

Москва10 окт Вести.Экономическое благополучие Германии на протяжении долгого времени сохранялось благодаря поставкам газа из России по выгодным ценам. Об этом в интервью газете Welt заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.

По словам политика, бизнес-модель ФРГ долго опиралась на три столпа.

Это дешевый газ из России, выгодные сделки с Китаем и гарантии безопасности со стороны Вашингтона уточнил Оздемир

Он добавил, что такая модель, в которой Германия чувствовала себя "довольно уютно", функционировала на протяжении десятилетий. В настоящий момент, отметил Оздемир, все три столпа "сильно шатаются".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что падение конкурентоспособности экономики Германии происходит во многом из-за отказа Берлина от российского газа.