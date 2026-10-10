Москва10 октВести.Экономическое благополучие Германии на протяжении долгого времени сохранялось благодаря поставкам газа из России по выгодным ценам. Об этом в интервью газете Welt заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.
По словам политика, бизнес-модель ФРГ долго опиралась на три столпа.
Это дешевый газ из России, выгодные сделки с Китаем и гарантии безопасности со стороны Вашингтонауточнил Оздемир
Он добавил, что такая модель, в которой Германия чувствовала себя "довольно уютно", функционировала на протяжении десятилетий. В настоящий момент, отметил Оздемир, все три столпа "сильно шатаются".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что падение конкурентоспособности экономики Германии происходит во многом из-за отказа Берлина от российского газа.