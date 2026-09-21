Москва21 сен Вести.Падение конкурентоспособности экономики ФРГ происходит во многом из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки