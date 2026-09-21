Москва21 сенВести.Падение конкурентоспособности экономики ФРГ происходит во многом из-за отказа от российского газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америкисказал Песков журналистам
Ранее Песков заявил, что для стабилизации мирового рынка необходимо снять незаконные санкции со всех поставщиков нефти и нефтепродуктов.