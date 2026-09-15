Песков назвал условия для стабилизации мирового нефтяного рынка Песков: для стабилизации рынка нужно снять санкции с поставщиков нефти

Москва15 сен Вести.Для стабилизации мирового рынка необходимо снять незаконные санкции со всех поставщиков нефти и нефтепродуктов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для нормализации ситуации на мировых энергетических рынках необходимо также обеспечить безопасность судоходства для нефтяных танкеров.

Чтобы решить проблемы на мировых рынках, нужно решить проблему, первое, безопасного судоходства для нефтяных танкеров. И второе – отменить все ограничения, все незаконные санкции на поставки на рынке энергоносителей, нефтепродуктов, как из России, так и из всех других стран, которые находятся под грузом таких санкций сказал Песков

Ранее во вторник газета The Wall Street Journal писала, что глобальный топливный кризис в мире уже наступил. По данным издания, коммерческие запасы горючего в мире истощаются уже более полугода, а стратегические резервы нефти исчерпаны настолько, что их дальнейшее использование невозможно.