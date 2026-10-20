Москва20 окт Вести.Дизельная дипломатия РФ привела к феноменальному результату, результаты этой политики уже видны в Европе и на Украине. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Он уверен, что нервная реакция Владимира Зеленского на соглашение РФ и США не сойдет с рук главе киевского режима.

Вот эта тонкая партия российской дипломатии, которую можно назвать дизельной дипломатией, приводит к феноменальному результату. Реально посыпались европейцы, посыпался Зеленский. Он не смог найти ни правильного ответа, ни правильной интонации и продолжает упорствовать в своих ошибках. Его первая нервическая реакция привела к удивительному результату. Иначе ее и не назовешь: нервическая, почти истерическая. Сказать [президенту США Дональду] Трампу, что он слабак, и рассчитывать, что это сойдет с рук отметил Владимир Соловьёв

Он также указал на тяжелое положение Европы.

Что бы она ни придумывала, миллион французов уже на улицах, разносящих в пух и прах свою страну. Итальянцы вынудили власти реагировать… А следующими могут запылать Бельгия и Германия. Это транснациональный процесс. И в таком положении, с таким тылом, пытаться воевать с нами? А теперь-то что? добавил Соловьёв

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров заявил, что сделка с США о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки — это блестящая работа дипломатии РФ.